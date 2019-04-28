Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить голРИА Новости 12:07

Сразу после гола на поле началась потасовка. Судье пришлось показать красную карточку форварду "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази. После такого противоречивого инцидента тренер "Лидса" Марсело Бьелса заставил своих игроков дать "Астон Вилле" сравнять счет, чтобы восстановить справедливость.

Спорт 12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

Экономика Магия желтых ценников. Как торговые сети подталкивают нас к ненужным покупкам Торговые сети и бренды-производители забеспокоились, но не слишком: сокращение продуктовой корзины, снижение среднего чека — все это нормальная реакция на кризис, которая постепенно сходит на нет вместе с восстановлением экономики.

Недвижимость В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Политика Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".

Политика Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Шоу-бизнес Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.

Армия и оружие США намерены бороться с Россией при помощи эстонских партизан Политолог Владимир Корнилов в колонке для РИА "Новости" отметил, что планы США по дестабилизации ситуации в России в последнее время звучат совершенно открыто.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Технологии «Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков» Другие мошенники работают по индивидуальному сценарию: сначала всесторонне изучают целевую жертву — как правило, крупное предприятие или организацию, находят уязвимости в информационных системах или в бизнес-процессах, подбирают инструмент для проникновения в системы и затем уже его применяют.

Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Авто Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.

Общество За сутки Нева обмелела почти на полметра Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.

Происшествия В Подмосковье на площади 700 «квадратов» загорелись сараи Сараи загорелись на площади порядка 700 квадратных метров в деревне в Солнечногорском районе Московской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

Экономика Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.

Шоу-бизнес Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.

Футбол Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболе Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).