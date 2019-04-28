Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить голРИА Новости 12:07
Сразу после гола на поле началась потасовка. Судье пришлось показать красную карточку форварду "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази. После такого противоречивого инцидента тренер "Лидса" Марсело Бьелса заставил своих игроков дать "Астон Вилле" сравнять счет, чтобы восстановить справедливость.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
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Торговые сети и бренды-производители забеспокоились, но не слишком: сокращение продуктовой корзины, снижение среднего чека — все это нормальная реакция на кризис, которая постепенно сходит на нет вместе с восстановлением экономики.
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В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
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Кино
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В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
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Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
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Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
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Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
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Эмери о 0:3 с «Лестером»: «Удаление повлияло на ход матча»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Лестера» (0:3) в 36-м туре чемпионата Англии.
Обновлено в 10:45
Политика
На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты
Обновлено в 16:19
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США намерены бороться с Россией при помощи эстонских партизан
Политолог Владимир Корнилов в колонке для РИА "Новости" отметил, что планы США по дестабилизации ситуации в России в последнее время звучат совершенно открыто.
Обновлено в 15:49
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Технологии
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Другие мошенники работают по индивидуальному сценарию: сначала всесторонне изучают целевую жертву — как правило, крупное предприятие или организацию, находят уязвимости в информационных системах или в бизнес-процессах, подбирают инструмент для проникновения в системы и затем уже его применяют.
Обновлено в 17:02
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Подмосковье на площади 700 «квадратов» загорелись сараи
Сараи загорелись на площади порядка 700 квадратных метров в деревне в Солнечногорском районе Московской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы
Обновлено в 07:20
Технологии
Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок
С помощью экспертов «Известиям» удалось составить подробную схему взаимодействия хакерских группировок.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии
Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:48
Футбол
Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболе
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Обновлено в 17:30
Единоборства
Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции
Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.
Обновлено в 16:46