Футбол

Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву
News.ru
08:17

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об отношении «быков» к полузащитнику команды Павлу Мамаеву, находящемуся под арестом в московском СИЗО.
News.ru08:17

Подробнее о событии

Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву

News.ru08:17

Тренер «Краснодара» прокомментировал ситуацию с Павлом Мамаевым

Кубань 2408:28

Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил жесткую реакцию клуба по отношению к Мамаеву

Нева Спорт08:20

«Зла никто не желает». Главный тренер «Краснодара» ответил, жалко ли ему Мамаева

Life.ru12:27

Главный тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, жалко ли ему Мамаева

RT на русском07:50

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев - о Павле Мамаеве

Спорт-Экспресс07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Обновлено в 06:40
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море

Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Общество

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после отравления

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Кевин Спейси отказался признать свою вину по делу о домогательствах

Американский актер Кевин Спейси предстал перед судом по делу о сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

Обновлено в 03:57
Политика

В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
Обновлено в 12:33
Культура

Умер писатель и ученый Николай Лисовой

Известный писатель и ученый Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Экономика

В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ

В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика

Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ

Обновлено в 00:15
Кино

Скончался актер Уильям Морган Шеппард

В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Волочкова решила остаться на Мальдивах

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова приняла решение остаться после отдыха на Мальдивах.
Обновлено в 12:50
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Кино

В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».
Обновлено в 05:47
Происшествия

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Политика

Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков

Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков, задержанных ФСБ в связи с незаконным пересечением российской границы.
Обновлено в 13:14
Политика

Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа

Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Сторожевой корабль РФ контролирует морское судно США в Черном море

Сегодня, 7 января, стало известно о том, что Минобороны РФ контролирует действия десантного корабля США «Форт-МакГенри» в Черном море.
Обновлено в 04:18
Политика

Трамп отправится на границу с Мексикой

"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Политика

Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер

Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
Гаджеты

NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349

NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у Керченского пролива

Разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 7 января провел многочасовой полет вдоль Черноморского побережья России.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища

Обновлено в 09:53
Происшествия

В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек

Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17
Общество

Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное