Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об отношении «быков» к полузащитнику команды Павлу Мамаеву, находящемуся под арестом в московском СИЗО.

Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву

Политика Политика Глава Всемирного банка уходит в отставку Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.

Происшествия Происшествия Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.

Общество Общество The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после отравления Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Происшествия Происшествия Кевин Спейси отказался признать свою вину по делу о домогательствах Американский актер Кевин Спейси предстал перед судом по делу о сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека.

Происшествия Происшествия Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

Политика Политика В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.

Культура Культура Умер писатель и ученый Николай Лисовой Известный писатель и ученый Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни.

Экономика Экономика В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.

Происшествия Происшествия В Челябинске волк напал на ребенка в парке В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

Политика Политика Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ

Кино Кино Скончался актер Уильям Морган Шеппард В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.

Происшествия Происшествия В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Волочкова решила остаться на Мальдивах Скандально известная балерина Анастасия Волочкова приняла решение остаться после отдыха на Мальдивах.

Религия Религия Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.

Кино Кино В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус» В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Происшествия Происшествия Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.

Политика Политика Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков, задержанных ФСБ в связи с незаконным пересечением российской границы.

Политика Политика Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.

Армия и оружие Армия и оружие Сторожевой корабль РФ контролирует морское судно США в Черном море Сегодня, 7 января, стало известно о том, что Минобороны РФ контролирует действия десантного корабля США «Форт-МакГенри» в Черном море.

Политика Политика Трамп отправится на границу с Мексикой "Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.

Политика Политика Украинский томос отвезут обратно в Стамбул Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.

Происшествия Происшествия В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Гаджеты Гаджеты NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349 NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник США провел разведку у Керченского пролива Разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 7 января провел многочасовой полет вдоль Черноморского побережья России.

Происшествия Происшествия Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища

Происшествия Происшествия В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.