Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву
Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к МамаевуNews.ru08:17
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об отношении «быков» к полузащитнику команды Павлу Мамаеву, находящемуся под арестом в московском СИЗО.
News.ru08:17
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Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Политика
Священник упал в обморок рядом с Порошенко во время подписания томоса
Обновлено в 08:45
Политика
Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Кино
HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»
Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Турции погиб российский капитан сухогруза
Как сообщил агентству РИА Новости дежурный дипломат генконсульства в Стамбуле, в районе пролива Дарданеллы найден мертвым в собственной каюте российский капитан сухогруза «Канопус».
Обновлено в 07:38
Политика
Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа
Обновлено в 06:35
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
По словам одного из источников, сотрудники службы безопасности Великобритании «могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, при этом гарантируя ее безопасность».
Обновлено в 08:18
Кино
В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»
Майкл Дуглас получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле» («Метод Комински»).
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Экшен «Т-34» собрал миллиард рублей
«Т-34» в отзывах зрителей Уже четвёртого января стало понятно, что «Т-34» (сборы четвёртого января составили 180,8 млн рублей) стартовал даже лучшего кассового рекордсмена — спортивной драмы «Движение вверх» (общие сборы — 3 млрд рублей), которая на четвёртое января прошлого года освоила дополнительные 160 млн рублей, а рубеж в первый миллиард фильм о баскетболе преодолел на десятый день показов.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист
Обновлено в 02:02
Религия
Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством
Патриарх Кирилл по уже сложившейся традиции поздравил с Рождеством космонавтов МКС.
Обновлено в 09:13
Энергетика
Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent подорожала на 9%
Обновлено в 02:01
Политика
Путин посетит в Калининграде уникальное подземное хранилище газа
Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 8 января посетит местное подземное хранилище газа (ПХГ) и обсудит создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019
«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Транспорт
За прокатившегося по пешеходной улице на джипе Верника заступились
Руководство Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова оправдало актера Игоря Верника, который проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Уэйн Руни был арестован за скандальное поведение в нетрезвом виде
Обновлено в 08:14
Гаджеты
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 стоимостью $349
Компания NVIDIA показала видеокарту типа GeForce RTX 2060 стоимостью $349.
Обновлено в 08:58
Футбол
Стали известны детали контракта Самедова с «Крыльями Советов»
Напомним, что красно-белые объявили о расторжении контракта с Самедовым по соглашению сторон 5 января.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
Устройство со встроенной камерой мужчина купил на AliExpress, сообщает портал City-N. Покупку Алексей Жаворонков совершил осенью 2017 года.
Обновлено вчера в 18:40