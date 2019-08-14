Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов

Футбол «Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Футбол Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Челси» в Суперкубке УЕФА В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 4:1. «Челси», в свою очередь, в прошлом сезоне под руководством Маурицио Сарри выиграл Лигу Европы, в финальном матче победив «Арсенал».

Футбол Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.

Политика Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых.

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Политика Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44% Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Происшествия Пресненский суд арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова, обвиняемого в многократном нарушении порядка проведения публичной акции.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Здоровье Специалисты предупредили, о чем говорит сухая кожа на локтях Сухая и потемневшая кожа на локтях может сигнализировать о неполадках со здоровьем, предупреждают медики.

Общество В России водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Авто Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.

Театры На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Происшествия Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".

Политика Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Происшествия В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.