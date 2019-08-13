Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов

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