Футбол
Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»ProstoProSport 08:20
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского рассматривает 4 кандидатов на пост премьера Украины
Кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия заявил, что партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривает четырех кандидатов на должность премьера Украины.
Обновлено в 12:52
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Экономика
Инфляция в России в июле составила 0,2%
В Москве потребительские цены в июле выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года показатель в обоих городах составил 3%.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск скорой
Закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование деятельности медработников вступает в силу в России во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Наука
Искусственный интеллект научили предсказывать успех фильма
Обновлено 03 августа в 17:38
Экономика
Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
Франция ежегодно теряет 800 миллионов евро из-за российского продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на западные санкции, заявил РИА Новости член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арнольд Пюэш-д`Аллисак.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе
Украинское Минобороны сообщило о гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.
Обновлено в 06:49
Игры
Для This War of Mine выпустили дополнение Fading Embers
Обновлено в 13:26
Футбол
Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью
В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".
Обновлено в 15:04
Гаджеты
LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами
LG планирует представить смартфон, оснащённый двумя экранами, пишет Mashable.
Обновлено в 05:41
Наука
Назван простой способ затормозить старение мозга
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции и других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Патрушев назвал истинную цель выхода США из договора о ракетах
Патрушев напомнил, что власти США, объявив о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не пообещали ограничивать число размещенных в других странах систем вооружения.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Силы ПВО ЮВО прикрыли аэродромы от ударов авиации в рамках учений
Силы противовоздушной обороны Южного военного округа прикрыли аэродромы от ударов авиации в рамках начавшихся масштабных учений.
Обновлено в 05:43
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять дыню на голодный желудок
«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», — добавили в ведомстве.
Обновлено в 17:10
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Спорт
Тимошинина завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду
Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве.
Обновлено в 12:59
Политика
Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)
Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.
Обновлено в 18:00
Культура
Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон
Обновлено в 11:07
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Космос
Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17
С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01