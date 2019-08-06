Футбол
Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»ProstoProSport 08:20
Чемпионат России, 3 августа
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
|2′
Вильмар Барриос
|28′
|36′
Тонни Триндаде де Вильена
|53′
Реми Кабелла
|57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
|60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
|61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|69′
Алексей Сутормин
Малком
|72′
|78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
|86′
|89′
Ари
Артем Дзюба
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
27
Оздоев
8
Малком
5
Барриос
22
Дзюба
7
Азмун
21
Ерохин
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
6
Рамирес
5
Спаич
77
Камболов
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
9
Ари
Краснодар
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
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