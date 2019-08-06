Футбол

Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»ProstoProSport 08:20

Зенит — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 3 августа
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
2′
Вильмар Барриос
28′
36′
Тонни Триндаде де Вильена
53′
Реми Кабелла
57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
69′
Алексей Сутормин
Малком
72′
78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
86′
89′
Ари
Артем Дзюба
90′+1′
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
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