Футбол

Матвеев: «Краснодар» навяжет «Порту» свою игруРИА Новости 08:55

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Футболисты "Краснодара" навяжут португальскому "Порту" свою игру в квалификации Лиги чемпионов, заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев. Первая игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в Краснодаре в среду и начнется в 20:00 мск.
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