Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о взаимоотношениях с МамаевымRT на русском 15:32
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что имеет хорошие отношения с осуждённым игроком команды Павлом Мамаевым.
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