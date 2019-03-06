Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев опроверг слухи об ИгнатьевеБлокнот Краснодар 02:49

Валенсия — Краснодар
сегодня
в 15:00
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Месталья»
6 марта в Испании перед матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Валенсией» тренер «горожан» Мурад Мусаев разъяснил ситуацию, которая сложилась вокруг нападающего Ивана Игнатьева. «Блокнот Краснодар» писал, что Иван Игнатьев не спешит продлевать с «Краснодаром» свой контракт.
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