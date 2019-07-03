Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубкахBookmaker-ratings.ru 11:41
Мурад Мусаев не будет находится на тренерской скамейке во время матчей Лиги чемпионов. По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
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