Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев: долго раскачивались в игре с «Акхисаром»
Тренер «Краснодара» Мусаев: долго раскачивались в игре с «Акхисаром»Вести.Ru19:08
Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев выделил второй тайм матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с турецким "Акхисаром", в котором его команде удалось показать хорошую игру. Началом же встречи он остался недоволен.
Вести.Ru19:08
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