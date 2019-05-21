Футбол
Тренер «Краснодара»: Мамаев знал о последствиях такого поступкаГазета.Ru вчера в 21:01
Старший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что хавбек клуба Павел Мамаев, не раз участвовавший в скандалах, понимал, что следующий проступок приведет к немалым проблемам, передает "Матч ТВ". Специалист отметил, что хорошо общался с футболистом.
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Мурад Мусаев: «Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандал»
Спорт-Экспрессвчера в 14:50
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