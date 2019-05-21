Футбол

Тренер «Краснодара»: Мамаев знал о последствиях такого поступкаГазета.Ru вчера в 21:01

Старший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что хавбек клуба Павел Мамаев, не раз участвовавший в скандалах, понимал, что следующий проступок приведет к немалым проблемам, передает "Матч ТВ". Специалист отметил, что хорошо общался с футболистом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мурад Мусаев — о Мамаеве: «У нас с ним были хорошие отношения. Думаю, они не изменятся при встрече»

Sportbox.RUвчера в 15:04

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Чемпионатвчера в 15:39

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о взаимоотношениях с Мамаевым

RT на русскомвчера в 15:32

Мурад Мусаев — о Мамаеве: «У нас с ним были хорошие отношения. Думаю, они не изменятся при встрече»

Матч ТВвчера в 15:04

Тренер Мусаев: Мамаев знал о возможных проблемах в случае скандальной ситуации

ТАССвчера в 15:40

Мурад Мусаев: «Мамаев знал, что у него будут проблемы в клубе в случае попадания в скандал»

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

Мусаев: «Мамаев знал — еще один такой эпизод, и будут большие проблемы. Ужасно, что он в тюрьме»

Sport24.ruвчера в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Футбол

Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги согласился возглавить Ювентус, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Дроны начнут мониторить состояние российских дорог с 2021 года

Система мониторинга состояния дорог в России в режиме реального времени может появиться в 2021 году.
Обновлено в 04:01
Кино

Джордж Мартин рассказал о концовке книжной версии «Игры престолов»

Ранее автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», которые легли в основу культового сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заявил, что он огорчен завершением сериала.
Обновлено в 03:34
Технологии

Mail.ru Group инвестировала в рекрутинговый сервис Worki

Mail.ru Group приобрела контрольный пакет акций сервиса для поиска работы и подбора персонала Worki, сообщил RNS источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:31
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Происшествия

МВД предложило изымать машины у пьяных водителей

МВД России предложило конфисковывать транспортные средства у водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 16:17
Космос

НПО Лавочкина изготовит топливные баки для модуля «Наука»

Новые баки для модуля изготовят для замены родных баков многофункционального лабораторного модуля «Наука», которые были выпущены с дефектами.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Общество

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Общество

В России упростили процедуру установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по месту для храма Екатерины

Обновлено вчера в 02:01
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

"Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.
Обновлено вчера в 04:35
Кино

«Джон Уик 4» выйдет 21 мая 2021 года

Меньше чем через неделю после выхода в кинотеатрах фильма «Джон Уик 3» студия Lionsgate объявила, что релиз четвёртой части франшизы состоится 21 мая 2021 года.
Обновлено в 02:58
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

Обновлено в 03:37
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 03:22
Транспорт

Благоустройство Школьной улицы началось в Таганском районе Москвы

Власти Москвы начали работы по благоустройству Школьной улицы в Таганском районе столицы, где будет проведен ремонт фасадов домов, установлено новое освещение и уложена гранитная плитка.
Обновлено в 01:02
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Соловьев приедет в Екатеринбург «изгонять бесов»

Обновлено в 03:52
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Политика

Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуми

Обновлено в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное