Футбол

Тренер «Краснодара»: Мамаев знал о последствиях такого поступкаГазета.Ru вчера в 21:01

Старший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что хавбек клуба Павел Мамаев, не раз участвовавший в скандалах, понимал, что следующий проступок приведет к немалым проблемам, передает "Матч ТВ". Специалист отметил, что хорошо общался с футболистом.
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В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

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Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
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В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети

Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
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"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
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Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
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Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
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«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
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С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ответил согласием на предложение «Ювентуса» возглавить туринский клуб.
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«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса

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Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
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В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
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Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

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Наука

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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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