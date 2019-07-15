Футбол

Тренер «Краснодара»: Игра с «Ахматом» была больше ничейнаяСоветский спорт 03:02

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Тренер Краснодара Сергей Матвеев, который формально считается главным тренером команды, прокомментировал поражение от Ахмата (0:1) в матче первого тура премьер-лиги на Ахмат Арене в Грозном. Ахмат начал лучше нас, агрессивнее, сказал Матвеев.
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