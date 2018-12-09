Футбол

Тренер «Краснодара»: Ари не сыграет с «Севильей», для него год окончен
РИА Новости
11:47

Краснодар — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
14′
Оливье Тилль
Иван Игнатьев
26′
46′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Урош Спаич
50′
61′
Ловро Бизяк
64′
Каталин Карп
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
67′
Кристиан Куэва
Кристиан Рамирес
67′
69′
Каталин Карп
Иван Пауревич
Виктор Классон
Даниил Уткин
82′
84′
Веролюб Салатич
87′
Сильвестр Игбоун
Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил, что для нападающего команды Ари год окончен. Футболисты "Краснодара" и "Уфы" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата России - 1:1. Из-за травмы встречу пропустил форвард сборной России и "Краснодара" Ари.
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