Футбол

Тренер «Кардиффа»: «Сала гордился бы нами»Спорт-Экспресс 00:25

Главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок вспомнил форварда Эмилиано Салу после победы над "Борнмутом" (2:0) в матче чемпионата Англии. 28-летний аргентинец пропал без вести, когда летел в Кардифф. Он не провел за валлийский клуб ни одного матча после перехода из "Нанта".
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Тренер «Кардиффа»: «Сала мог бы гордиться нами»

Матч ТВ02:01

Тренер «Кардиффа»: «Сала гордился бы нами»

Спорт-Экспресс00:25

Тренер «Кардиффа» – о победе над «Борнмутом»: «Сала гордился бы нами»

Евро-футбол.ру01:53

Тренер «Кардиффа»: Сала гордился бы нами в матче с «Борнмутом»

Чемпионат01:31

Тренер «Кардиффа»: «Сала мог бы гордиться нами»

Sportbox.RU02:01

Футболист «Кардиффа» посвятил гол пропавшему Сале

Sport24.ruвчера в 13:18

АПЛ. «Кардифф» обыграл «Борнмут», нападающий Рид посвятил один из голов пропавшему Сале

Бомбардир.рувчера в 14:42
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Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Обновлено вчера в 23:51
Единоборства

Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира

Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 02:26
Политика

ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»

Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты

Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки

В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В ДТП с автобусом в Калужской области пострадали 20 детей

При ДТП с автобусом в Калужской области пострадали 20 детей, сообщает ТАСС. Автобус опрокинулся на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении

Обновлено вчера в 09:49
Политика

На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Политика

Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:42
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено 01 февраля в 19:14
Общество

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым

На кадрах видно, что на обочине стелы, расположенной у выезда из аэропорта в районе Хомутово, люди в спецодежде засыпают грязный снег слоем чистого.
Обновлено вчера в 11:52
Гаджеты

В Сети появилось первое фото флагмана Xiaomi Mi 9

Обновлено в 02:06
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Свёкр обратился к Собчак после её скандального телеинтервью

Отец Максима Виторгана актёр Эммануил Виторган обратился к Ксении Собчак после выхода на Первом канале откровенного интервью с телеведущей.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Австралии полиция эвакуировала аэропорт из-за «серьезного инцидента»

Обновлено вчера в 07:00
Общество

Губернатор предложил превратить свалку в горнолыжный курорт

Сделать из мусорного полигона горнолыжный курорт предложил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В США пока освободили российскую актрису Усок

Обновлено 01 февраля в 18:06
Экономика

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено вчера в 02:22
Авто

Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей

Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске младенца могут выписать на следующей неделе

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Почти 60 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

В протестах «желтых жилетов» во Франции 2 января приняли участие 58,6 тыс. манифестантов по всей стране.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Опрос: 88% японцев не верят в разрешение ситуации с Курилами при Абэ

Согласно проведённому агентством Киодо опросу, 88,2% японцев не верят в разрешение территориального вопроса с Россией за время премьерства Синдзо Абэ.
Обновлено в 02:26
Политика

В Киеве сегодня пройдет интронизация главы Православной церкви Украины

В Киеве сегодня пройдет интронизация главы Православной церкви Украины. Митрополит Епифаний вступит в должность в Софийском соборе.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Сурок Фил предсказал ранний приход весны

Обновлено вчера в 08:08
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