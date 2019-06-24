Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»RT на русском 15:57
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, соглашения были также продлены со штабом Хохлова, в который входят ассистент наставника Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. При этом у специалиста по физподготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:53, Вашингтон
Авто
«Заряженный» кроссовер Audi SQ8: самый дорогой в гамме
Обновлено в 04:38
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Политика
Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин
Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.
Обновлено в 06:04
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Общество
Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию
Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество
Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Футбол
Денис Глушаков ищет работу через соцсети
Обновлено в 16:09
Политика
Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Чехии вновь запустили второй энергоблок АЭС «Дукованы»
После плановой остановки для замены 20% топлива и реконструкции некоторых элементов оборудования в воскресенье был вновь запущен второй энергоблок АЭС "Дукованы", находящейся на юго-востоке Чехии, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза
Обновлено в 07:29
Культура
Артисты МХАТа вступились за Доронину
Обновлено в 15:57
Политика
Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Экономика
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за 1 км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00