Футбол

Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»RT на русском 15:57

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, соглашения были также продлены со штабом Хохлова, в который входят ассистент наставника Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. При этом у специалиста по физподготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт.
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Хохлов и его помощники продлили контракты с «Динамо»

Советский спорт13:53

Хохлов и его штаб продлили контракты с «Динамо»

Sports.ru13:58

«Динамо» продлило контракты с Хохловым и его помощниками

Матч ТВ13:54

«Динамо» продлило контракты с Хохловым и его тренерским штабом

Спорт-Экспресс13:55

ФК «Динамо» продлил контракт с главным тренером Хохловым

ТАСС13:52

«Динамо» продлило контракт с Дмитрием Хохловым

РИА Новости13:52

«Динамо» объявило о продлении контракта с Хохловым

Чемпионат13:48
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:53, Вашингтон
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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