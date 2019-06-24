Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»RT на русском 15:57
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, соглашения были также продлены со штабом Хохлова, в который входят ассистент наставника Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. При этом у специалиста по физподготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Вашингтон
Политика
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Спорт
Олимпиада-2026 пройдет в Италии
Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено в 12:58
Общество
Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Политика
Клинцевич рассказал о деградации культуры принятия решений в США
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил решение США ввести санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на фоне протестов в Тбилиси предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Экономика
Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму
В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:05
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Авто
Лобовое стекло на 24-летний Porsche обошлось в цену нового «Макана»
Для сравнения, цена на Porsche Macan в США начинается от 49,9 тысячи долларов.
Обновлено в 09:53
Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок
Министерство внутренних дел заказало пробную партию высокоточных винтовок отечественного производства ORSIS Т-5000.
Обновлено в 03:40
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество
В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку
Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Общество
Европа готовится к «адской жаре»
Европа готовится к "адской жаре", которая ожидается в середине этой недели.
Обновлено в 16:04
Космос
Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy
Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено вчера в 07:09
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45