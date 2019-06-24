Футбол

Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»RT на русском 15:57

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, соглашения были также продлены со штабом Хохлова, в который входят ассистент наставника Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. При этом у специалиста по физподготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт.
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Хохлов и его помощники продлили контракты с «Динамо»

Советский спорт13:53

Хохлов и его штаб продлили контракты с «Динамо»

Sports.ru13:58

«Динамо» объявило о продлении контракта с Хохловым

Чемпионат13:48

«Динамо» продлило контракты с Хохловым и его помощниками

Матч ТВ13:54

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ТАСС13:52

«Динамо» продлило контракт с Дмитрием Хохловым

РИА Новости13:52

«Динамо» продлило контракты с Хохловым и его тренерским штабом

Спорт-Экспресс13:55
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Евгений Анатольевич Плотников
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