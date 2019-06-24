Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»RT на русском 15:57
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, соглашения были также продлены со штабом Хохлова, в который входят ассистент наставника Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. При этом у специалиста по физподготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:19, Вашингтон
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
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Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
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Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.
Обновлено в 10:02
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Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
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Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
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Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
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Смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок в 2020 году
Как сообщается, смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок только в 2020 году.
Обновлено в 13:37
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено в 12:06
Происшествия
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено в 11:25
Общество
Опубликован рейтинг самых наркозависимых регионов России
Представители организации «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны за 2018 год, в которых наркотики распространены больше всего.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
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Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России
Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
Обновлено в 15:35
Здоровье
Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии
Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
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Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин
Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.
Обновлено в 06:04
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Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
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«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12
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Общество
Эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября
Эксперимент по маркировке одежды (блузки, пальто, полупальто, куртки и другие) и некоторых позиций легкой промышленности (постельное, столовое белье и другое) пройдет с 27 июня по 30 ноября.
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Елизавета II взяла под контроль жизнь принца Гарри и Меган Маркл
Елизавета II взяла под личный контроль жизнь принца Гарри и Меган Маркл.
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Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00