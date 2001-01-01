Футбол
Тренер «Хетафе» может возглавить «Рому»Матч ТВ 13:49
«Рома» в поисках главного тренера заинтересовалась кандидатурой наставника «Хетафе» Хосе Бордаласа. Сообщается, что римский клуб уже вышел на агентов испанского специалиста.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Авто
Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Украинский бронетанковый завод прекратил сборку БТР
"Житомирский бронетанковый завод" приостановил сборку корпусов для бронетранспортёров БТР-4.
Обновлено в 14:48
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Xiaomi представила новые смартфоны Redmi
Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны в линейке Redmi: K20 и K20 Pro.
Обновлено в 00:52
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Кино
Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли
Обновлено в 13:41
Общество
WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа
Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
Обновлено в 21:29
Наука
В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники
Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе.
Обновлено в 10:08
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,70%
Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,27% - до 2599,57 пункта, индекс РТС упал на 1,70%, до 1266,28 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:05
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Космос
Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура
Обновлено в 21:36
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Финансы
Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях - «Ромир»
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград
Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Здоровье
В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями
Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено в 17:24
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Авто
Объявили цены на обновленный Skoda Superb
Как сообщает портал "РГ", компания Skoda объявила цены для своего обновлённого флагмана Superb пока только для чешского рынка.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Берюбе: игра Тарасенко вдохновляет весь «Сент-Луис»
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о вкладе в успехи команды российского форварда Владимира Тарасенко.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Мурманской области украли крупный мост через реку
В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Наука
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Слишком короткий или наоборот, слишком длинный интервал может в дальнейшем стать причиной неправильной работы сердца, а также опасной для жизни аритмии.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Врачи посоветовали отдыхающим в Турции россиянам не переедать
Российским туристам, находящимся на отдыхе в Турции, следует уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены из-за агрессивной и непривычной для них местной микрофлоры, а также не переедать, рассказали РИА Новости местные врачи.
Обновлено в 20:38
Здоровье
Врач предостерёг пожилых мужчин от похудения
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев не рекомендует заниматься похудением людям после 60 лет.
Обновлено в 08:08