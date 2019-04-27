Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»Soccer.ru вчера в 20:48

Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне. Мы понимали, что "Ливерпуль" может наказать нас за такую игру, но я горжусь тем, как мы создавали свои моменты.

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»

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