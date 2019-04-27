Футбол

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»Soccer.ru вчера в 20:48

Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне. Мы понимали, что "Ливерпуль" может наказать нас за такую игру, но я горжусь тем, как мы создавали свои моменты.
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Тренер «Хаддерсфилда»: Клопп изменил «Ливерпуль», надеюсь, он выиграет премьер-лигу

Советский спортвчера в 23:55

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»

Soccer.ruвчера в 20:48

Тренер «Хаддерсфилда»: надеюсь, Клопп выиграет Премьер-лигу с «Ливерпулем»

Чемпионатвчера в 17:52

Клопп: мы уже сконцентрированы на следующей игре

Газета.Ruвчера в 18:15

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп сможет выиграть АПЛ в этом сезоне»

Sport24.ruвчера в 18:22

Юрген Клопп: «Мы проявили терпение и смогли забить замечательные голы „Хаддерсфилду“»

Матч ТВвчера в 18:45

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ через упорную работу пытается создать проблемы каждому сопернику»

Sports.ruвчера в 17:44
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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