Футбол

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»Soccer.ru 20:48

Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне. Мы понимали, что "Ливерпуль" может наказать нас за такую игру, но я горжусь тем, как мы создавали свои моменты.
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Тренер «Хаддерсфилда»: надеюсь, Клопп выиграет Премьер-лигу с «Ливерпулем»

Чемпионат17:52

Юрген Клопп: «Мы проявили терпение и смогли забить замечательные голы „Хаддерсфилду“»

Матч ТВ18:45

Клопп: мы уже сконцентрированы на следующей игре

Газета.Ru18:15

Юрген Клопп: Теперь мы полностью сосредоточены на встрече с «Барселоной»

Советский спорт18:04

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп сможет выиграть АПЛ в этом сезоне»

Sport24.ru18:22

«Ливерпуль» выиграл 10 матчей подряд впервые за 13 лет

Sports.ru21:17

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»

Soccer.ru20:48
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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

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В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
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Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности

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Экономика

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Фабрика является частью группы компаний Bibang Digital Technology co. В цехах предприятия производят не только телевизоры, но и акустические системы, мобильные телефоны и другую продукцию.
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Обновлено в 13:44
Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
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Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
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Происшествия

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
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Политика

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Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
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Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров

В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 20:48
Происшествия

В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа

В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Баскетбол

ЦСКА выиграл серию у «Басконии» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено в 16:32
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Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.
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Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Umidigi A5 Pro, выход которого ожидается в ближайшее время.
Обновлено в 07:27
Политика

Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
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Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

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Экономика

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ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
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Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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Новым чемпионом League of Legends стала волшебная кошка Юми

Riot Games анонсировали нового героя League of Legends - им стала волшебная кошка-фамильяр Юми.
Обновлено в 13:00
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
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Общество

В Архангельске завели дело по «закону о фейках»

Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес

«Без жизни в глазах»: японские телезрители пожалели начинающего фигуриста Сашу Плющенко

Накануне на одном из центральных японских телеканалов «ТВS» вышло очередное шоу, гостем которого стал сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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