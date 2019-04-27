Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»Soccer.ru вчера в 20:48

Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне. Мы понимали, что "Ливерпуль" может наказать нас за такую игру, но я горжусь тем, как мы создавали свои моменты.

Политика Украинцам могут упростить получение российского гражданства Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Футбол Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.

Происшествия В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.

Политика Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.

Авто У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M Сообщается, что 15 апреля 2019 года АвтоВАЗ получил ОТТС на обычную версию Lada XRay и Cross-версию, в котором указывается, что модель получит 1,6-литровый мотор Renault H4M и вариатор JATCO.

Политика В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.

Политика В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.

Экономика Чистая прибыль ФСК по РСБУ в I квартале снизилась на 43% Чистая прибыль ФСК по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,61 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Авто Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.

Политика Песков пошутил, что Путин работает вместо сна Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.

Происшествия В Хабаровском крае упал самолет Як-18 Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.

Политика Священникам ПЦУ не выдали бейджи, чтобы пройти в храм Гроба Господня в Иерусалиме Представители ПЦУ не смогут сослужить в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного Огня.

Политика Путин: никто в мире не хочет торговых войн, кроме их инициаторов Президент России Владимир Путин заявил, что никому в мире не нужны торговые войны и ограничения, кроме тех, кто их инициирует.

Спорт Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.

Общество Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Происшествия Автомобиль исполнил сальто на Ленинском проспекте В результате автомобиль, пробив ограждение, сделал сальто и перевернулся на крышу. По словам очевидцев, обошлось без жертв.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Происшествия Фигуранта по делу об изнасиловании в Уфе отпустили под домашний арест В Уфе суд изменил меру пресечения для экс-полицейского Павла Яромчука, который является фигурантом дела о групповом изнасиловании дознавательницы.

Наука Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.