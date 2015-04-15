Футбол

Тренер Испании прокомментировал результаты матча с НорвегиейГазета.Ru 03:32

Испания — Норвегия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
16′
35′
Кристоффер Айер
51′
Тарик Эльюнусси
Дани Себальос
53′
53′
Стефан Юхансен
55′
Тарик Эльюнусси
Бйорн Йонсен
56′
Мартин Эдегор
Мохамед Эльюнусси
Иньиго Мартинес
64′
65′
Джошуа Кинг
Серхио Рамос
71′
74′
Бйорн Йонсен
Дани Себальос
Серхио Каналес
74′
Даниэль Парехо
Родриго Эрнандес
77′
77′
Стефан Юхансен
Ола Камара
Альваро Мората
Хайме Мата
89′
Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об итогах встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Норвегией (2:1), передает "Советский спорт". По его словам, игроки не показали максимум, но результатами он доволен.
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Луис Энрике
Рамос идеально исполнил пенальти. Он удивительный игрок в истории футбола. Нам следует радоваться и ценить позитивные моменты. Я уверен, что футболисты смогут улучшить свою игру в дальнейшем.
— Луис Энрике, испанский футболистГазета.Ru 03:32

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