Футбол
Тренер Испании прокомментировал результаты матча с НорвегиейГазета.Ru 03:32
Родриго Морено
|16′
|35′
Кристоффер Айер
|51′
Тарик Эльюнусси
Дани Себальос
|53′
|53′
Стефан Юхансен
|55′
Тарик Эльюнусси
Бйорн Йонсен
|56′
Мартин Эдегор
Мохамед Эльюнусси
Иньиго Мартинес
|64′
|65′
Джошуа Кинг
Серхио Рамос
|71′
|74′
Бйорн Йонсен
Дани Себальос
Серхио Каналес
|74′
Даниэль Парехо
Родриго Эрнандес
|77′
|77′
Стефан Юхансен
Ола Камара
Альваро Мората
Хайме Мата
|89′
Испания
Расстановка 4‑3‑3
1
Де Хеа
22
Навас
15
Рамос
4
Мартинес
18
Альба
16
Эрнандес
5
Бускетс
11
Каналес
9
Родриго
17
Мата
10
Асенсио
1
Ярстейн
14
Элабделлауи
6
Нордтвейт
3
Айер
2
Алесами
11
Эльюнусси
19
Хенриксен
18
Сельнэс
23
Камара
7
Кинг
21
Йонсен
Норвегия
Расстановка 4‑4‑2
Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об итогах встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Норвегией (2:1), передает "Советский спорт". По его словам, игроки не показали максимум, но результатами он доволен.
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Энрике – о матче с Норвегией: «Испания узнала, что значит терпеть ради победы»
Бомбардир.рувчера в 23:53
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
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