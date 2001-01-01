Тренер ФК «Краснодар» рассказал о сборах команды в АвстрииКубань 24 04:39

Главный тренер краснодарского клуба Мурад Мусаев остался доволен тем, что команда на сборах сыграет с российскими клубами.

Тренер ФК «Краснодар» рассказал о сборах команды в Австрии

Спорт день за днем

Политика Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской асссамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России.

Авто Geely показала кроссовер Atlas Pro с новым дизайном Официальный дебют обновленного кроссовера под именем Boyue Pro состоится уже в первых числах июля.

Общество Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.

Общество На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Происшествия СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Авто BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.

Происшествия Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100 Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Музыка Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало» Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».

Технологии Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.

Экономика Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Происшествия Аппарат, убивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, не был зарегистрирован Пациентку раздавил аппарата лучевой терапии. Как оказалось, оборудование не было зарегистрировано на территории России.

Политика Мэром Липецка стала Евгения Уваркина Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.

Общество Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Игры Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4 Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Спорт Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

Происшествия DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Футбол Влашич рассказал о своей травме Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.

Политика В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.