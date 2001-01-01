Футбол
Тренер ФК «Краснодар» рассказал о сборах команды в АвстрииКубань 24 04:39
Главный тренер краснодарского клуба Мурад Мусаев остался доволен тем, что команда на сборах сыграет с российскими клубами.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
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Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
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