Футбол

Тренер ФК «Краснодар» рассказал о сборах команды в АвстрииКубань 24 04:39

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Главный тренер краснодарского клуба Мурад Мусаев остался доволен тем, что команда на сборах сыграет с российскими клубами.
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Тренер ФК «Краснодар» рассказал о сборах команды в Австрии

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