Футбол
Тренер «Эмполи» хочет добиться перехода Мевли из «Зенита»Евро-футбол.ру 05:09
Главный тренер "Эмполи" Джузеппе Якини рассчитывает на то, что ФИФА разрешить закрыть сделку по переходу защитника Михи Мевли из "Зенита". По словам специалиста, сделку согласовали, но не успели зарегистрировать до закрытия трансферного окна в Европе.
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