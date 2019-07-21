Футбол
Тренер «Динамо» пережил сердечный приступ во время матчаНева Спорт вчера в 22:00
Главный тренер бухарестского «Динамо» Евгения Неагое пережил сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии против «Университати». Об этом сообщает в Twitter журналист Эмануэль Рошу. Отмечается, что во время встречи фанаты призывали тренера уйти в отставку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
Sport24.ruвчера в 15:07
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча. Видео
Спорт-Экспрессвчера в 14:58
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Футбол
Скабеева навестила Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено вчера в 00:17
Политика
Шесть партий проходят в Раду по итогам обработки ЦИК 0,51% протоколов
На внеочередных выборах в Верховную Раду по-прежнему лидирует президентская партия "Слуга народа", которая получает 38,85% голосов по итогам обработки 0,51% протоколов, согласно данным ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 03:25
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Экономика
Трое уральских бизнесменов вошли в топ-50 самых богатых людей России
Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский вошли в топ-50 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Общество
В Британии экстремистам начали рекламировать антирадикализм
Британская компания начала проект, суть которого в пресечении попыток вовлечения людей в радикальные организации.
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Общество
Часть долгостроев в Челябинске отправят под снос
Глобальная цель всей работы — избавить Челябинск от долгостроев, но глава города Наталья Котова попросила строить более реалистичные планы, чтобы уже в ближайшее время можно было достигнуть результата.
Обновлено в 02:51
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво за алкоголь
Минпромтог РФ предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. Для этого его могут вывести из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено 20 июля в 05:44
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Здоровье
Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено вчера в 12:09
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился
Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49