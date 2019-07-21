Главный тренер бухарестского «Динамо» Евгения Неагое пережил сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии против «Университати». Об этом сообщает в Twitter журналист Эмануэль Рошу. Отмечается, что во время встречи фанаты призывали тренера уйти в отставку.

Тренер «Динамо» пережил сердечный приступ во время матча

Политика Шесть партий проходят в Раду по итогам обработки ЦИК 0,51% протоколов На внеочередных выборах в Верховную Раду по-прежнему лидирует президентская партия "Слуга народа", которая получает 38,85% голосов по итогам обработки 0,51% протоколов, согласно данным ЦИК Украины.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.

Экономика Трое уральских бизнесменов вошли в топ-50 самых богатых людей России Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский вошли в топ-50 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.

Общество В Британии экстремистам начали рекламировать антирадикализм Британская компания начала проект, суть которого в пресечении попыток вовлечения людей в радикальные организации.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Общество Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».

Общество Часть долгостроев в Челябинске отправят под снос Глобальная цель всей работы — избавить Челябинск от долгостроев, но глава города Наталья Котова попросила строить более реалистичные планы, чтобы уже в ближайшее время можно было достигнуть результата.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво за алкоголь Минпромтог РФ предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. Для этого его могут вывести из-под понятия алкогольной продукции.

Финансы Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Политика На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".

Здоровье Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.