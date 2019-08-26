Футбол
Спорт-ЭкспрессТренер «Црвены Звезды» попросил болельщиков поддержать команду в матче с «Янг Бойз»
Хотел бы попросить болельщиков поддержать команду так, как умеют только они. Матч «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» начнется в 22.00 по московскому времени.
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