Футбол
Спорт-ЭкспрессТренер «Црвены Звезды» попросил болельщиков поддержать команду в матче с «Янг Бойз»
Хотел бы попросить болельщиков поддержать команду так, как умеют только они. Матч «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» начнется в 22.00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Црвена Звезда» — «Янг Бойз»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов
Чемпионатвчера в 05:00
Тренер «Црвены Звезды» попросил болельщиков поддержать команду в матче с «Янг Бойз»
Спорт-Экспрессвчера в 03:11
Прогноз на матч «Црвена Звезда» - «Янг Бойз»: продолжат ли команды голевую феерию?
Legalbet26 августа в 09:32
«Црвена Звезда» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 27 августа 2019 года
LiveSport.ru26 августа в 03:22
Лига Чемпионов 2019/20. Прогноз экспертов на матч Црвена Звезда – Янг Бойз
Букмекеры.рф26 августа в 23:33
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Российская газета 08:13
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в нескольких российских регионах
В некоторых регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки.
РБК 08:39
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Космос
Два больших астероида направляются к Земле
NASA сообщает о приближении к Земле сразу двух больших астероидов. Они сблизятся с планетой 14 сентября сего года.
Экономика сегодня вчера в 21:07
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика
В ФСБ рассказали об увеличении потока украинских туристов в Крым
В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
REGNUM 07:08
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Общество
Haier инвестировал в новый завод в Набережных Челнах $56 млн
Корпорация инвестировала 55 миллионов долларов в завод холодильников и 56 миллионов долларов в производство стальных машин.
Челнинские известия 07:55
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Песков назвал оптимальную зарплату для врачей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением хирургов центральной городской больницы (ЦГБ) №1 Нижнего Тагила и назвал оптимальную зарплату для врачей.
Газета.Ru 07:03
Политика
В Берлине прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи
Ранее в ОБСЕ заявили, что приветствуют освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского.
RT на русском 07:44
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как сделала аборт в 16 лет
Мама Тимати рассказала, как сделала аборт в 16 лет Симона Юнусова опубликовала в соцсети очень откровенный рассказ.
Экспресс газета 07:04
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Гаджеты
Представлен смартфон Meizu 16s Pro
Megaobzor.com 08:30
Футбол
Умяров заменит травмированного Глебова в молодежной сборной России
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Данила Глебова, выступающего за «Ростов».
Спорт-Экспресс 08:46
Политика
В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине
Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 07:26
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр 26 августа в 06:47
Здоровье
Врачи пришили отпиленную руку к паху пациента
Газета Кемерова 03:47