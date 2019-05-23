Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко во второй раз стал отцомRT на русском 17:17
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко во второй раз стал отцом. Как сообщает пресс-служба клуба, у 41-летнего белорусского специалиста родилась дочь. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
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Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Минтруд на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве 31 мая может поднять вопрос об изменении статусов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда медицинского страхования.
Обновлено в 08:24
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов
На серой ветке московского метро в тоннеле застряли поезда с пассажирами.
Обновлено в 16:15
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Кино
6887 героев погибло в «Игре престолов»
Обновлено в 10:42
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Политика
Spiegel: Германия летом сменит посла в России
Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ.
Обновлено в 14:16
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин и Лукашенко поговорят о закупке казахстанской нефти
Ранее Лукашенко встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, с которым также обсудил возможные поставки.
Обновлено в 10:33
Кино
Тарантино показал новый фильм на Каннском фестивале
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Швеции родителей, которые не кормили дочь мясом, посадили в тюрьму
В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Финансы
Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделю
Международные резервы России на 17 мая составили $494,1 млрд, снизившись за неделю на $0,6 млрд.
Обновлено в 14:09
Политика
МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»
Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 18:04
Политика
Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду
Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:50
Авто
Volvo отзывает в России автомобили двух моделей
Компания Volvo отзывает в России 79 автомобилей S90 и XC60 из-за возможного дефекта передних сидений.
Обновлено в 04:58
Футбол
Денис Черышев прилетел с «Валенсией» на финал Кубка Испании
Обновлено в 17:20