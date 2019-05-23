Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко во второй раз стал отцомRT на русском вчера в 17:17
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко во второй раз стал отцом. Как сообщает пресс-служба клуба, у 41-летнего белорусского специалиста родилась дочь. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.
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Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»
Обновлено в 20:02
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Кино
В Каннах Кантемир Балагов получил приз за фильм «Дылда»
Приз за лучшую режиссуру получил фильм «Дылда» российского режиссёра Кантемира Балагова на Каннском фестивале.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Здоровье
Родителям позволят и дальше оставаться с детьми в стационаре
В Госдуме заявили, что новый закон о допуске родственников в реанимацию не перекликается с разрешением родителям на пребывание с детьми в стационаре.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Политика
Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса
Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Видео с места взрыва в Лионе появилось в Сети
Кадры с места взрыва у пекарни во французском Лионе появилось в Сети. Видео было опубликовано в твиттере.
Обновлено в 14:38
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудят комплекс двусторонних вопросов
"В ходе встречи будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами", - сообщил ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба состоялась 23 мая в Киеве в итальянском ресторане на опушке соснового бора. Настя Каменских сегодня опубликовала видео с церемонии.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн
Обладатель Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн скончался в США на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 18:43
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Политика
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона
«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок
Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара
Недавно сын Яны Рудковской продемонстрировал характер. Гном Гномыч отказался позировать фотографу на мероприятии без гонорара.
Обновлено в 14:05
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Общество
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39