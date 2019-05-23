Тренер ЦСКА Гончаренко во второй раз стал отцомRT на русском вчера в 17:17

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко во второй раз стал отцом. Как сообщает пресс-служба клуба, у 41-летнего белорусского специалиста родилась дочь. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Тренер ЦСКА Гончаренко во второй раз стал отцом

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