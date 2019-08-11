Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что его команда хотела продолжить победную серию в матче пятого тура чемпионата России против "Сочи". Также он отметил, что в прошлом сезоне такие встречи армейцы вообще могли проиграть.

Космос В Китае запустили первую многоразовую ракету 10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Политика Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР Бывший украинский президент Пётр Порошенко вновь пришёл на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Авто Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.

Происшествия В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.

Происшествия Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Общество На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.

Армия и оружие В Йемене в ходе столкновений погибли не менее 40 человек По меньшей мере 40 человек погибли, 260 получили ранения в результате столкновений, начавшихся несколько дней назад в городе Аден на юге Йемена, говорится в распространенном заявлении гуманитарного координатора ООН в Йемене Лиз Гранде.

Экономика «Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.

Происшествия Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Экономика В России стало меньше госкомпаний Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.

Общество Синоптики предупредили жителей России о заморозках Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Общество Никита Белых рассказал о работе в колонии Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT рассказал о том, чем занимается в колонии.

Общество Умерла литературный критик Елена Макеенко Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась в возрасте 32 лет.

Общество «Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек В Госдуме планируют отрегулировать планы по регулированию аптечной деятельности.

Гаджеты Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.

Происшествия Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 43 человек Число погибших из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился в субботу на восток Китая, увеличилось до 43, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.

Футбол Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас» Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.

Происшествия Правозащитники разыскивают избившего девушку на митинге росгвардейца На видео два бойца ведут девушку, в какой-то момент один из росгвардейцев бьёт её в живот.

Космос Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз» «Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.