Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко: расстроены, что не победили «Сочи»Вести.Ru вчера в 15:04
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
|28′
Иван Обляков
|41′
|42′
Сослан Джанаев
|49′
Федор Кудряшов
|60′
Андрей Мостовой
Александр Карапетян
|66′
Александр Карапетян
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
|67′
|83′
Никита Калугин
Игорь Юрганов
Ильзат Ахметов
Дмитрий Ефремов
|84′
|86′
Эльмир Набиуллин
Тимофей Маргасов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
5
Васин
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
15
Ефремов
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
20
Кучаев
35
Джанаев
20
Юрганов
45
Миладинович
25
Новосельцев
13
Кудряшов
34
Маргасов
94
Лагатор
16
Нобоа
15
Цаллагов
87
Карапетян
77
Полоз
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что его команда хотела продолжить победную серию в матче пятого тура чемпионата России против "Сочи". Также он отметил, что в прошлом сезоне такие встречи армейцы вообще могли проиграть.
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