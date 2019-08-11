Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что его команда хотела продолжить победную серию в матче пятого тура чемпионата России против "Сочи". Также он отметил, что в прошлом сезоне такие встречи армейцы вообще могли проиграть.

Тренер ЦСКА Гончаренко: расстроены, что не победили «Сочи»

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