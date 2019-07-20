Главный тренер московского ЦСКА прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата России.

Наука Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.

Космос Астронавт NASA Гаррисон Шмитт рассказал об аллергии на лунную пыль Астронавт NASA рассказал журналистам об аллергии на лунную пыль, отметив, что она опасна для людей.

Армия и оружие Косачев заявил о риске начала войны в Персидском заливе США намерены воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе, завил в Facebook российский сенатор Константин Косачев.

Спорт Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".

Политика МИД РФ: консультации с Нидерландами по МН17 идут Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что консультации с Нидерландами по МН17 идут, они носят конфиденциальный характер.

Политика На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.

Политика Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере пиццы объяснило американцам, как российские агенты сеют раздор в обществе.

Политика На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.

Экономика Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.

Политика Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Футбол Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.

Интернет Tinder отказался от оплаты через Google Play Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.

Экономика Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Политика Трамп планирует сократить расходы США в случае переизбрания Президент США Дональд Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов в случае переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году.

Общество Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.

Политика В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Происшествия В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.

Авто Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.