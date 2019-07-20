Главный тренер московского ЦСКА прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата России.

Происшествия В Хабаровске проводница пыталась выгнать ребенка из поезда из-за щенка Проводница поезда Хабаровск — Владивосток пыталась выгнать из вагона 14-летнюю девочку, которая перевозила крохотного шпица.

Общество Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Футбол Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.

Шоу-бизнес Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.

Происшествия Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.

Политика Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.

Политика В РПЦ раскритиковали импортозамещение лекарств Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Красная икра может подорожать на треть Красная икра в этом году может подорожать на треть.

Энергетика Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.

Кино Блэйд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах Во время презентации студии Marvel стали известны фильмы и сериалы, которые войдут в четвёртую фазу Кинематографической вселенной.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

Политика Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в Каракасе Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.

Политика Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.

Теннис Кафельникова включили в Зал славы теннисистов Самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова включили в Зал славы тенниса, сообщает "СЭ".