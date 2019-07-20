Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»Газета.Ru вчера в 15:59

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Главный тренер московского ЦСКА прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата России.
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Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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