Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»Газета.Ru вчера в 15:59
Никола Власич
|30′
Арнор Сигурдссон
|38′
|40′
Никита Маляров
|53′
Виталий Шахов
|72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
|72′
|75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
|78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
|80′
|80′
Сергей Терехов
|83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
|87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|87′
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
98
Обляков
25
Бистрович
7
Ахметов
8
Влашич
29
Бийол
9
Чалов
56
Довбня
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
20
Фамейе
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
9
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер московского ЦСКА прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ганчаренко: «Мы забыли о том матче, который у нас был в Самаре, и это правильно»
Евро-футбол.рувчера в 12:00
Самый дорогой трансфер в истории ЦСКА начал работать. Влашич разнес «Оренбург»
Sport24.ruвчера в 14:30
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровске проводница пыталась выгнать ребенка из поезда из-за щенка
Проводница поезда Хабаровск — Владивосток пыталась выгнать из вагона 14-летнюю девочку, которая перевозила крохотного шпица.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
«Бавария» обыграла «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
«Бавария» в матче Международного кубка чемпионов победила мадридский «Реал» со счетом 3:1.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 19:00
Спорт
Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами
"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки
Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено вчера в 13:44
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В РПЦ раскритиковали импортозамещение лекарств
Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования.
Обновлено вчера в 14:59
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика
Красная икра может подорожать на треть
Красная икра в этом году может подорожать на треть.
Обновлено вчера в 20:59
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 01:19
Кино
Блэйд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах
Во время презентации студии Marvel стали известны фильмы и сериалы, которые войдут в четвёртую фазу Кинематографической вселенной.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Культура
В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено вчера в 20:50
Кино
СМИ: новые «Мстители» обходят рекорд «Аватара» по кассовым сборам
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир
Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о вреде и пользе пальмового масла
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о вреде и пользе пальмового масла.
Обновлено 19 июля в 03:58
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Теннис
Кафельникова включили в Зал славы теннисистов
Самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова включили в Зал славы тенниса, сообщает "СЭ".
Обновлено в 00:13
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
Обновлено вчера в 10:05
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Обновлено вчера в 17:01