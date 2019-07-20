Главный тренер московского ЦСКА прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата России.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Футбол Ростов — Спартак 2:2 Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.

Армия и оружие В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Синенкова, это решение было принято по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.

Здоровье Во Владимирской области льготникам не хватает лекарств Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, отчасти нехватка льготных лекарств обусловлена тем, что федеральный норматив затрат на лекарства для одного льготника ниже реальных потребностей в лекарствах.

Происшествия Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Культура Инна Чурикова не получила переломов после падения со сцены Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что его подопечная, народная актриса СССР Инна Чурикова обошлась без переломов после падения со сцены театра.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Политика На Украине пройдут досрочные выборы депутатов Верховной рады Внеочередные выборы депутатов Верховной рады пройдут в воскресенье на Украине.

Общество British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.

Наука Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.

Общество Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.

Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.

Происшествия Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.

Авто Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.

Авто Volkswagen выпустит новый спортивный городской кроссовер Журналисты сообщают, что линия предназначается для нового спортивного кроссовера, чьё производство будет начато в 2021 году.

Технологии В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.

Космос США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете Соединенные Штаты уже в следующем году смогут отправлять американских астронавтов в космос на ракете собственного производства.