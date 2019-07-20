Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»Газета.Ru вчера в 15:59

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Главный тренер московского ЦСКА прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата России.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гончаренко – 11-й тренер, проведший в ЦСКА 100 матчей

Спорт-Экспрессвчера в 17:19

Ганчаренко: «Мы забыли о том матче, который у нас был в Самаре, и это правильно»

Евро-футбол.рувчера в 12:00

Ганчаренко о победе над «Оренбургом»: ЦСКА всю игру держал под контролем

РИА Новостивчера в 14:23

Виктор Гончаренко: «После оплеухи в Самаре ЦСКА было важно одержать победу»

Sportbox.RUвчера в 14:16

Самый дорогой трансфер в истории ЦСКА начал работать. Влашич разнес «Оренбург»

Sport24.ruвчера в 14:30

Гончаренко: ЦСКА держал под контролем всю игру, кроме одного момента

Чемпионатвчера в 14:14

ЦСКА возил «Оренбург», а потом чуть не проиграл. Гончаренко этого не заметил

Матч ТВвчера в 16:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Футбол

Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу

Обновлено вчера в 13:24
Политика

В НАТО потребовали от Ирана освободить танкер Британии

В НАТО дали комментарий в связи с задержанием Ираном танкера Британии Stena Impero, которое произошло в районе Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Подмосковье мужчина обстрелял соседей из травматики

Обновлено в 04:18
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Футбол

Росгвардия разъяснила ситуацию с фанатами «Спартака» в Ростове

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российкой Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировало инцидент, произошедший после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика

Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады

Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:12
Футбол

Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
Обновлено в 04:58
Политика

Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей

На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено вчера в 08:40
Гаджеты

Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi

В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки

Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Единоборства

Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком

Обновлено в 01:33
Единоборства

Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга

Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 02:25
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо

По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено 19 июля в 14:20
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Транспорт

Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 16:07
Футбол

Дэнни Роуз может стать игроком «Ювентуса»

По информации Daily Mirror, главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть англичанина в стане туринского клуба.
Обновлено в 05:39
Политика

МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах

В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:30
Общество

В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение

Обновлено вчера в 02:28
Космос

Британец снял с Земли стыковку «Союз МС-13» с МКС

Британец Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" и Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 05:16
Происшествия

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение

«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол

«Зенит» сыграет с «Сочи» в РФПЛ

Ранее петербуржцы одержали нелёгкую победу против другого новичка РФПЛ - «Тамбова».
Обновлено в 00:04
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное