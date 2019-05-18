Футбол

Тренер Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»Газета.Ru вчера в 18:02

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко продлил контракт с клубом. Несмотря на интерес к 44-летнему специалисту со стороны сербской "Црвены Звезды", тренер предпочел остаться в России.
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Черевченко о продолжении карьеры в «Црвене Звезде»: Никто не предлагал. Остаюсь в Туле

Тульская пресса02:34

Игорь Черевченко на год продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Тульские новости02:20

Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

Чемпионатвчера в 12:39

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Sportbox.RUвчера в 15:22

Игорь Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один год

Спорт-Экспрессвчера в 14:55

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом»

Матч ТВвчера в 15:22

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» и опроверг информацию о переговорах с «Црвеной Звездой»

Бомбардир.рувчера в 13:52
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Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Политика

Зеленский потерял возможность распустить Верховную раду

Украинская партия «Народный фронт» вышла из коалиции в Верховной раде и таким образом заблокировала появившуюся ранее у избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 04:37
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом за 20,8 миллиона рублей через Instagram

Двухэтажное строение в 350 «квадратов» на участке в 14 соток звезда кино оценил в 20,8 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено вчера в 08:33
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу.
Обновлено 16 мая в 07:56
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

В этом году ВМС России не получат обещанную атомную подлодку «Казань», строящуюся в рамках проекта 885 М. Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «ТАСС».
Обновлено вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Курском

Столкновение легкового автомобиля Hyundai и грузовика Volvo стало причиной гибели трех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба Управления МВД по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1 тысяча квадратных метров

Обновлено в 02:37
Транспорт

Ленобласть выделит под станцию метро «Кудрово» 100 гектаров земли

Обновлено вчера в 13:22
Политика

КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Обновлено в 02:25
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Экономика

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

ВВС США показали видео испытаний двух сверхмощных бомб

В Сети появилось видео с испытанием двух сверхмощных бомб GBU-57, которое провели американские ВВС.
Обновлено вчера в 13:03
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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