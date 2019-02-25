Футбол

Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на заменуРИА Новости вчера в 16:50

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, вчера
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
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