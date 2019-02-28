Футбол
Кепа остался в запасе «Челси» на матч с «Тоттенхэмом»Спорт БИЗНЕС Online 14:18
Голкипер Кепа Аррисабалага, который в финальном матче Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» отказался уходить на замену, остался в запасе. Напомним, ранее «Челси» оштрафовал испанского вратаря на недельную зарплату и переведет деньги (190 тыс фунтов) в собственный благотворительный фонд.
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Решение оставить Кепу в запасе — послание нашей команде. Мы команда, а не 25 игроков.
— Маурицио Сарри, итальянский тренерГазета.Ru 15:21
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