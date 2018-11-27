Футбол
Деле Алли
|8′
Харри Кейн
|16′
|19′
Антонио Рюдигер
|45′+3′
Эден Азар
Сон Хын Мин
|54′
|58′
Альваро Мората
Педро Родригес
|58′
Матео Ковачич
Росс Баркли
|72′
Жоржиньо
|76′
Виллиан
Оливье Жиру
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
|78′
|85′
Оливье Жиру
Деле Алли
Харри Уинкс
|87′
|39%
|Владение мячом
|61%
|74%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|22
|19
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
24
Орье
21
Фойт
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
11
Ламела
17
Сиссоко
8
Уинкс
15
Дайер
23
Эриксен
10
Кейн
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
18
Жиру
11
Педро
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Экс-голкипер «Челси», а ныне член тренерского штаба команды Карло Кудичини раскритиковал состояние газона на «Уэмбли», где свои домашние матчи проводит «Тоттенхэм», пока строится новый стадион «шпор». В матче 13-го тура АПЛ «Тоттенхэм» нанес «Челси» на «Уэмбли» первое поражение в сезоне — 3:1.
Sport24.ru11:29
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