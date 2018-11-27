Футбол

Тренер «Челси» назвал газон на «Уэмбли» картофельным полем
Sport24.ru
11:29

Тоттенхэм — Челси
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 24 ноября
Стадион «Уэмбли»
Деле Алли
8′
Харри Кейн
16′
19′
Антонио Рюдигер
45′+3′
Эден Азар
Сон Хын Мин
54′
58′
Альваро Мората
Педро Родригес
58′
Матео Ковачич
Росс Баркли
72′
Жоржиньо
76′
Виллиан
Оливье Жиру
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
78′
85′
Оливье Жиру
Деле Алли
Харри Уинкс
87′
Экс-голкипер «Челси», а ныне член тренерского штаба команды Карло Кудичини раскритиковал состояние газона на «Уэмбли», где свои домашние матчи проводит «Тоттенхэм», пока строится новый стадион «шпор». В матче 13-го тура АПЛ «Тоттенхэм» нанес «Челси» на «Уэмбли» первое поражение в сезоне — 3:1.
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