Футбол
Тренер «Челси» Сарри раскритиковал газон стадиона в столице УкраиныВести.Ru 03:50
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Олимпийский»
Итальянский наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри, чьи подопечные в четверг, 14 марта, проведут в столице Украины матч Лиги Европы против киевского "Динамо" (первая игра – 3:0), после тренировки "аристократов" на газоне "Олимпийского" раскритиковал состояние поля.
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