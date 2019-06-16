Футбол

Тренер «Челси» Маурицио Сарри перешел в «Ювентус»Дождь вчера в 11:17

Тренер футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри перешел на работу в итальянский «Ювентус», говорится на официальном сайте клуба. С Сарри заключили трехлетний контракт до 30 июня 2022 года. Как пишет Sports.ru, за год он будет зарабатывать шесть-семь миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Юве» назначил Сарри, чтобы подготовить команду к Гвардиоле. Следующий чемпионат Пепа — Серия А

Sport24.ru07:10

Cарри впервые сыграл против «Юве» (с Буффоном, Дель Пьеро, Трезеге) в 2006-м. Его «Ареццо» отыгрался, уступая 0:2

Sports.ruвчера в 16:12

СМИ: Сарри обошелся «Ювентусу» в 1 миллион евро

Спорт-Экспресс07:47

«Ювентус» заплатил за Сарри всего 1 млн евро

Soccer.ru07:46

Стало известно, сколько «Ювентус» заплатил за Сарри

Матч ТВ05:57

СМИ: «Ювентус» заплатил «Челси» компенсацию в размере €1 млн за Сарри

РИА Новости08:18

Источник: зарплата Сарри в «Ювентусе» составит € 6 млн в год

Чемпионатвчера в 10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

ВКС России получили современные истребители МиГ-35

Воздушно-космические силы России получили два современных истребителя МиГ-35 и до конца года получат еще четыре единицы истребителя.
Обновлено в 06:45
Футбол

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Обновлено в 15:50
Происшествия

Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»

В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Общество

Путин разрешил россиянам регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о разрешении россиянам регистрировать излишки земли и отмечал, что «с момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20%».
Обновлено в 12:40
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Умер экс-глава «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

Скончался генерал Филипп Бобков, 14 лет возглавлявший управление КГБ СССР по борьбе с идеологическими диверсиями.
Обновлено в 05:38
Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Политика

Спецслужбы ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Как сообщает телеканал "Россия", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

«Дижон» подписал 12-летнего Месси

«Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба.
Обновлено в 15:27
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Обновлено в 15:20
Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено в 12:25
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Наука

Ученый: к 2100 году смертность от потребления табака упадет на 25 процентов

Представители научной группы BAT заверяют, что их электронные системы курения на 95 процентов менее токсичны по сравнению с традиционными сигаретами.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
Обновлено в 07:48
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика

Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив

13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено в 12:13
Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 10

Инсайдер из Индии Мукул Шарма опубликовал в своем блоге список смартфонов производства Samsung, которые смогут обновить операционную систему до версии Android 10.
Обновлено в 08:14
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководством

Легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти объявил об уходе из клуба.
Обновлено в 09:58
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное