Спорт день за днем

Футбол Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи» Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Политика Грузинский телеканал «Рустави 2» выставлен на продажу Как сообщает РИА Новости, такое решение ее нового владельца, бизнесмена Кибара Халваши, вызвано серьезными финансовыми проблемами организации - долги телеканала превысили 24 миллиона долларов.

Политика В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Общество Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".

Происшествия Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».

Кино В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.

Спорт Российские танкисты поставили рекорд скорости на «Танковом биатлоне» Два российских экипажа поставили рекорды скорости в ходе «Танкового биатлона» Армейских международных игр – 2019, им удалось разогнать машины до скоростей 80 и 82 км/ч, сообщил пресс-центр игр.

Общество Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».

Кино Жена Гафта рассказала о состоянии здоровья артиста Народная артистка России Ольга Остроумова, являющаяся женой актёра Валентина Гафта, рассказала о состоянии здоровья мужа.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия В США аллигатор съел питбуля на глазах хозяйки В американском городе Оберндейл (штат Флорида) огромный аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера по кличке Танк во время его прогулки возле пруда.

Политика В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.

Происшествия Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.

Общество В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.

Армия и оружие Сивков оценил идею возможной покупки штурмовиков А-29 для ВВС Украины Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал идею Киева закупить у Бразилии легкие штурмовики А-29.

Экономика Глава Минприроды: реформа по утилизации мусора идет без пробуксовки По словам министра, в ряде регионов пришлось вернуться к старой схеме утилизации мусора, однако это не привело проседанию реформы в целом.