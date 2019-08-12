Спорт день за днем

Энергетика Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

Происшествия В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Общество Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.

Наука Архитекторы предложили заново заморозить Арктику В отчаянной попытке остановить уровень повышения Мирового океана и повторно заморозить Арктику, ледники которой тают все быстрее с каждым днем, архитекторы из Индонезии предложили создать футуристичную подводную лодку, производящую айсберги.

Финансы Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Политика США ужесточат правила получения грин-карт Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

Авто Опубликован рейтинг самых популярных в России авто с пробегом Портал «АВТОСТАТ» составил рейтинг самых популярных подержанных моделей авто в России на основе продаж за июль 2019 года.

Здоровье Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.

Футбол Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив» Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив", сообщается на сайте "красно-зеленых".

Политика Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Экономика Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.

Армия и оружие В российской армии появится сотовая связь Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.

Происшествия Ровно 19 лет назад затонула АПЛ «Курск» Субмарина затонула 12 августа 2000 года, и в результате трагедии погибло 118 человек.