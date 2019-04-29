Тренер Чехии выразил соболезнования в связи с гибелью ШураляСпорт-Экспресс 03:16

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника национальной команды и "Аланьяспора" Йосефа Шураля. Хавбек в результате ДТП погиб, еще семь игроков получили серьезные повреждения.

Тренер Чехии выразил соболезнования в связи с гибелью Шураля

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