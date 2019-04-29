Футбол
Тренер Чехии выразил соболезнования в связи с гибелью ШураляСпорт-Экспресс 03:16
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника национальной команды и "Аланьяспора" Йосефа Шураля. Хавбек в результате ДТП погиб, еще семь игроков получили серьезные повреждения.
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Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортах
Кремль тщательно фиксирует заочный обмен заявлениями между Москвой и Киевом на тему предоставления российского гражданства для жителей ДНР, ЛНР, а в перспективе и для всех украинцев.
Обновлено в 07:12
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На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты
Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Минфин РФ: новый этап амнистии капиталов начнется 1 июня
Отличительной особенностью новой волны амнистии станет обязательная перерегистрация иностранной компании и перевод средств в российский банк Новый этап амнистии капиталов начнется в России с 1 июня 2019 года, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.
Обновлено в 11:41
Транспорт
На Крымском мосту уложили 22 километра рельс
"Костяк" - все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста собрали в конце марта: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.
Обновлено в 09:45
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
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Происшествия
Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка
В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса
Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Общество
Путин наградил дальневосточника за возрождение промысла сельди иваси
Президент России Владимир Путин за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоил звание Героя Труда России жителю Дальнего Востока Сергею Антонову, который, по информации пресс-службы полпредства в Дальневосточном федеральном округе, помог возродить промысел сельди иваси.
Обновлено в 11:40
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Транспорт
ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД
В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания
Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Тяжелый диагноз звезды «Склифосовского» назвали врачи
Как сообщает Mash, у звезды сериалов "Склифосовский", "Кармелита" и "Аннушка" диагностирован цирроз печени.
Обновлено в 10:18
Политика
Штаб Зеленского обвинил российскую прессу в работе на Порошенко
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в работе на проигравшего выборы Петра Порошенко.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
БПК «Североморск» вышел в западное Средиземноморье
Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» прошёл через Тунисский пролив в западную часть Средиземного моря.
Обновлено в 08:49
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Здоровье
На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде
Обновлено в 07:17
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58