Футбол

Тренер Чехии выразил соболезнования в связи с гибелью ШураляСпорт-Экспресс 03:16

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника национальной команды и "Аланьяспора" Йосефа Шураля. Хавбек в результате ДТП погиб, еще семь игроков получили серьезные повреждения.
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УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала

Спорт-Экспресс10:46

УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала

РИА Новости10:59

Футбольная ассоциация Чехии — о гибели Шураля: мы никогда тебя не забудем, Пепа!

Чемпионат03:12

Футбольная ассоциация Чехии — о смерти Шурала: «Мы никогда тебя не забудем!»

Матч ТВ03:12

Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на смерть Шурала

RT на русском03:09

Тренер Чехии: «Смерть Шурала глубоко тронула меня. Искренние соболезнования его семье»

Sport24.ru04:18

Тренер сборной Чехии: «Гибель Шураля - удар для страны»

Sport.ru03:59
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортах

Кремль тщательно фиксирует заочный обмен заявлениями между Москвой и Киевом на тему предоставления российского гражданства для жителей ДНР, ЛНР, а в перспективе и для всех украинцев.
Обновлено в 07:12
Политика

На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты

Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

Минфин РФ: новый этап амнистии капиталов начнется 1 июня

Отличительной особенностью новой волны амнистии станет обязательная перерегистрация иностранной компании и перевод средств в российский банк Новый этап амнистии капиталов начнется в России с 1 июня 2019 года, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.
Обновлено в 11:41
Транспорт

На Крымском мосту уложили 22 километра рельс

"Костяк" - все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста собрали в конце марта: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.
Обновлено в 09:45
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка

В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Общество

Путин наградил дальневосточника за возрождение промысла сельди иваси

Президент России Владимир Путин за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоил звание Героя Труда России жителю Дальнего Востока Сергею Антонову, который, по информации пресс-службы полпредства в Дальневосточном федеральном округе, помог возродить промысел сельди иваси.
Обновлено в 11:40
Общество

Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер

Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Политика

Россия сменит посла в Великобритании

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Транспорт

ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД

В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Спорт

Тарасова: Траньков остается в тренерском штабе нашей пары с Морозовым

Обновлено в 11:22
Футбол

Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания

Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Тяжелый диагноз звезды «Склифосовского» назвали врачи

Как сообщает Mash, у звезды сериалов "Склифосовский", "Кармелита" и "Аннушка" диагностирован цирроз печени.
Обновлено в 10:18
Политика

Штаб Зеленского обвинил российскую прессу в работе на Порошенко

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в работе на проигравшего выборы Петра Порошенко.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

БПК «Североморск» вышел в западное Средиземноморье

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» прошёл через Тунисский пролив в западную часть Средиземного моря.
Обновлено в 08:49
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Здоровье

На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде

Обновлено в 07:17
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
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